Под Кировом мужчина схватил чужого ребенка за волосы и ударил о карусель

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В селе Пасегово Кировской области мужчина взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель, сообщаете пресс-служба МВД. Позже мужчина нанес удар еще одному мальчику на детской площадке. С заявлением в полицию обратились родители одного из пострадавших детей.

В полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые сообщили, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. Мальчику оказана медицинская помощь. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и еще одному ребенку, — рассказали в полиции.

Мать пострадавшего мальчика Светлана Новикова в комментарии каналу «Место происшествия Киров» рассказала, что мужчину дразнили другие дети, но в момент нападения он предположил, что ее сын в одной компании с ними, и ударил мальчика. Позже мужчина извинился перед матерью мальчика и предложил договориться о компенсации. Мать настаивает на судебном разбирательстве.

Ранее в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он подошел к детям, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара ребенок упал на землю, ее доставили в травмпункт. Мать пострадавшей планирует написать заявление в полицию после медосмотра.