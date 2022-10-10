Автобус Рига — Санкт-Петербург столкнулся c КамАЗом, один человек погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, столкнулся лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. На месте работают спасатели.

По информации на данный момент: один человек погиб, водитель большегруза и ещё четверо пассажиров госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее в Ленинградской области были госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе. Автобус, перевозивший школьников к месту учебы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой SAAB.

По данным прокуратуры Ленобласти, в автобусе находились 22 ребенка. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых — водители автобуса и легкового автомобиля. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.