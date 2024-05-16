Под Калугой жители строили дом и наткнулись на останки бойцов Красной армии Останки 19 бойцов Красной армии нашли на участке под Калугой

Фото: Scherl/Global Look Press

В деревне Чернишня под Калугой местные жители при постройке дома на участке обнаружили останки, передает журналист Евгений Серкин. Выяснилось, что это останки бойцов Красной армии времен Великой Отечественной войны.

Через местный военный комиссариат сообщили поисковикам. Эксгумацию 19 бойцов Красной армии проводили три дня. Предположительно, они погибли в октябре 1941 года при отступлении. Среди найденных останков обнаружили медальоны с вкладышами, один из которых удалось прочитать, — рассказал Серкин.

Родственников погибшего солдата благодаря записке удалось разыскать. Сейчас поисковики ждут встречи с ними. Остальные останки отправлены на экспертизу.

Ранее руководитель отделения «Поискового движения России» в Московской области Антон Кузнецов рассказывал, что раскопки на территориях ВОВ проводят, предварительно изучая исторические сведения и карты боевых действий. В том числе уточняется, было ли огневое сопротивление на объекте. По словам Кузнецова, опытный поисковик быстро понимает, как располагались и как действовали войска на местности. Это можно понять по окопам и землянкам.