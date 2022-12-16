Один человек погиб при утечке аммиака в ДТП под Калугой

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В Калужской области на трассе М-3 «Украина» перевернулась цистерна с аммиаком, в результате аварии погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На месте работают пожарные. Движение по трассе временно ограничено.

ДТП произошло вечером 15 декабря в Думиничском районе Калужской области на 281-м км трассы М-3. Цистерна опрокинулась в результате аварии с участием трех грузовых автомобилей. Чтобы нейтрализовать пары на месте происшествия, спасатели выставили водяную завесу. Как рассказал источник из МЧС, утечка аммиака была ликвидирована, газ не предоставляет опасности для местных жителей.

Угрозы населенным пунктам нет, утечка устранена, — заявили в МЧС.

Правительство Калужской области в Telegram подтвердило факт аварии с последующей утечкой аммиака. Авторы канала подчеркнули, что последствия аварии устранены, движение на трассе М-3 восстановлено.

Ранее на Автозаводском шоссе в Дзержинске в Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. По данным МЧС, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 2000 кв. м. В тушении огня были задействованы 55 человек и 17 единиц техники. Также был приведен в режим готовности пожарный поезд.