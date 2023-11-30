Под Калугой нашли девочку, за которую от матери требовали выкуп

Фото: СУ СК России по Калужской области

Пропавшая под Калугой восьмилетняя девочка, найдена живой, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В сопровождении полиции доставлена в больницу для осмотра. Ранее от мамы потерпевшей требовали выкуп за возвращение ребенка.

Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено. Ребенок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра. В настоящее время девочку сопровождают в следственный отдел Следственного комитета в Козельск, где с ней будут работать следователи регионального следственного управления СК, — сообщили в СКР

Восьмилетнюю школьницу похитили по дороге домой 29 ноября. Похитители выходили на связь с родителями ребенка и просили выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Около трех часов дня школьный автобус привез ее вместе со сверстниками на остановку. Дальше вместе с одноклассниками они пошли пешком. По дороге ребята разошлись по своим домам, а пострадавшей несовершеннолетней оставалось дойти до дома порядка 700 метров. Впоследствии мать не смогла дозвониться до ребенка.