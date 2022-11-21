Под Калугой два ребенка пострадали в аварии с полицейским автомобилем «360»: в лобовом ДТП с автомобилем полиции под Калугой пострадали четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали в лобовом столкновении полицейского автомобиля Niva и машины Volkswagen на 406-м километре трассы А-108 в Боровском районе в Калужской области, передает «360». Водитель Volkswagen признал свою вину. Он сообщил, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик.

От удара полицейская машина влетела в кювет, а Volkswagen опрокинулся на крышу. В салоне иномарки, кроме водителя, находились двое детей семи и 14 лет. В служебном автомобиле Niva ехали два участковых уполномоченных. Кроме водителя-виновника ДТП, все получили травмы различной степени тяжести, — сказал источник агентства.

21 ноября в Москве на Родниковой улице водитель КамАЗа совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок скончался. На месте работают оперативные службы.

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