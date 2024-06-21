Незнакомка в красной куртке вырвала у подростка сумку с картой и смартфоном Под Калининградом женщина ограбила подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Советске Калининградской области женщина в красной куртке напала на подростка и отняла у него сумку с мобильным телефоном и банковской картой, сообщает пресс-служба МВД. 12-летний мальчик обратился к полиции и те задержали по горячим следам 26-летнюю подозреваемую

[Мальчик рассказал], что неизвестная женщина в красной куртке выхватила у него спортивную сумку, в которой лежал мобильный телефон и банковская карта. <...> Обследовав ближайшие улицы, стражи правопорядка заметили в кустах красную куртку, а через несколько минут обнаружили и саму подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Советска, — рассказали в полиции.

Ранее в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире. На оперативных кадрах с места задержания видна небольшая стопка сторублевых купюр, которые остались у подозреваемой после налета на магазин.