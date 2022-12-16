Под Калининградом начались масштабные учения Балтийского флота

В Калининградской области стартовали крупномасштабные военные командно-штатные учения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота. Всего в маневрах задействованы более полутора тысяч военных, 10 боевых морских кораблей и авиация.

В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач, — говорится в сообщении БФ.

В ходе учений служащие Балтийского флота тренируются поражать корабли и авиацию условного противника, а также отражать атаки на свои корабли и лодки. В частности в ходе маневров военнослужащие задействуют береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник заявил, что Россия может вернуть себе Вильнюсский край, который был подарен Литве во времена СССР. По словам парламентария, вопрос о возвращении территории может быть поднят из-за негативного отношения республики к РФ. Он пояснил, что Вильнюсский край по репарации был частью СССР. Депутат подчеркнул, что документов о передаче края Литве не было подписано. Россия могла бы спокойно забрать эту территорию себе, однако «по глупости» не сделала этого, отметил Колесник.