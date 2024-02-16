Стало известно, чем могли отравиться школьники под Калининградом РЕН ТВ: ученики школы под Калининградом могли отравиться антисептиком

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Ученики школы в поселке Большаково Калининградской области могли отравиться антисептиком, сообщает телеканал РЕН ТВ. Региональное управление Следственного комитета проводит по данному факту проверку. Всего, по последним данным, пострадало 23 ребенка.

По данным СК, дети почувствовали недомогание 15 февраля после школьной линейки. Телеканал РЕН ТВ выяснил, что отравление мог вызвать антисептик, который распыляли сотрудники образовательного учреждения.

Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики 5-го и 8-го классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются, — рассказали в СК.

По данному факту следователи и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят проверку. Специалисты осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев и изымают документацию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после праздничного ужина в больницу с отравлением попали 14-летняя девочка и ее мать. Состояние обеих пострадавших оценивается как тяжелое, за их жизни борются врачи. По данному факту организована проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.