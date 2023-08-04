Под Иркутском в зоне поисков пропавшей семьи нашли два тела

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об обнаружении тел в реке Чечуй в зоне поисков пропавшей семьи с внуком, сообщает УМВД по Иркутской области в своем Telegram-канале. Ночью полиции сообщили, что были найдены трупы мужчины и женщины.

Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека. <...> В настоящее время они [сотрудники полиции и СК] добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины, — говорится в сообщении.

В таежной местности, где пропала семья с внуком, отсутствует стабильная сотовая связь.

Сейчас спасатели, правоохранительные органы и волонтеры ищут в Киренском районе Иркутской области ищут ребенка. 15 июля 55-летний житель поселка Юбилейный, его 46-летняя жена и их пятилетний внук поехали на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Они должны были вернуться домой 17 июля.

Поисковая группа из полицейских и спасателей отряда «Северный» нашла перевернувшуюся моторную лодку семьи. В «Казанке» обнаружили личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти.

Ранее в Республике Алтай мужчину, пытавшегося переплыть реку Катунь, унесло течением. Вдоль береговой линии проводились поисково-спасательные работы, однако они не дали результатов.