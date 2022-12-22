Пьяный охотник напал с топором на представителя власти Под Иркутском пьяный охотник угрожал топором сотруднику службы по охране животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области 54-летний мужчина напал на советника отдела по государственному контролю службы по охране и использованию объектов животного мира, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. На мужчину заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Днем 10 декабря полицейские во время совместного рейда со службой по охране животного мира обнаружили группу пьяных охотников с оружием в лесу недалеко от деревни Нижний Кочергат. Сотрудники доставили их в населенный пункт и начали составлять протокол о правонарушении. Тогда один из охотников напал на советника и стал угрожать топором. Кроме того, подозреваемый повредил служебный автомобиль.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

6 декабря в Новошахтинске вооруженный мужчина напал на полицейских. Ранение получил один сотрудников полиции, угрозы для его жизни нет. На следующий день нападавший был задержан. Его зовут Павел Николин, ранее он был судим за кражу и разбой.

Telegram-канал Baza сообщал, что Николин отбывал срок в ИК-4 города Уфы. Канал отмечал, что там его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в ноябре он передумал участвовать в СВО и сбежал. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, заявили, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность напавшего на полицейских в Новошахтинске к вооруженному формированию.