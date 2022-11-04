В Каховском районе Херсонской области задержали наводчика, который передавал Киеву сведения украинской стороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовиков. По данным агентства, он сообщал о дислокации и передвижениях 76-й дивизии ВДВ, а также корректировал удары по месту расположения десантников.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Дмитрий Гавриляк, 1988 года рождения, в период с 3 по 4 октября 2022 года осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в районе пункта временной дислокации, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года фиксировал места попаданий артиллерии ВСУ, утром 6 октября 2022 года зафиксировал результаты огневого поражения подразделений дивизии, — говорится в сообщении.