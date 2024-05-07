Под Херсоном Т-72Б3 уничтожил пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ МО: на правом берегу Днепра Т-72Б3 уничтожил пункт управления БПЛА и склад ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. Там добавили, что стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.

По данным военного ведомства, танк Т-72Б3 после получения информации о выявленном пункте управления БПЛА и полевого склада боеприпасов ВСУ, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. После этого объекты были уничтожены точным огнем.

По завершении работы танк оперативно покинул позицию. Экипаж боевой машины замаскировал и перезарядил ее, чтобы быть готовыми в любой момент выйти на новую цель.

Экипажи штурмовиков Су-25 Восточной группировки ВС РФ неуправляемыми авиаракетами уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины, информировала ранее пресс-служба Минобороны РФ. В результате выполнения полетного задания была ликвидирована специальная техника и живая сила армии Украины. Экипажи после поражения целей совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.