Опубликовано видео горящего цеха в Дагестане

Фото: t.me/mchsdagestan

В селе Новый Костек под Хасавюртом произошел пожар площадью 200 кв. м. на заводе по производству плитки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на службу МЧС по региону. На попавших в Сеть видеокадрах видно, что возле горящего здания собралась толпа людей.

Местный житель Рустам рассказал журналистам, что у прибывшей на вызов пожарной машины не хватило воды для тушения огня. Местные жители пришли на помощь: выстроились в ряд и передавали воду в ведрах. Возгорание произошло из-за взрыва газовых баллонов.

Взрыв был, но небольшой. Там газовые баллоны взорвались. Никто не пострадал. <...> Когда в пожарной машине вода закончилась, все рядом встали и ведрами из реки ее заполняли. Другая машина поздно приехала. Все равно не хватало воды. Пожарные потушили. Все, что мы могли сделать, это лишь пожарную машину водой заполнять, — рассказал Рустам.

Ранее 26 августа в городе Кемерово загорелся склад с пиротехникой на рынке «Сотка». В результате здание обрушилось и полностью выгорело. Все время горения сопровождалось залпами салютов.