Автобус столкнулся с самосвалом под Хабаровском, есть пострадавшие В Хабаровском крае в ДТП с автобусом и самосвалом пострадали девять человек

Фото: Управление ГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на трассе Советская Гавань — Ванино самосвал столкнулся с пассажирским автобусом, сообщил ТАСС источник в региональном управлении ГИБДД. В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса, одному из них потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел утром 23 декабря на 2-м километре автодороги. Водитель самосвала не справился с управлением, из-за чего врезался в пассажирский автобус. Всего в нем находилось 29 человек.

ДТП произошло в 10:15 (03:15 мск. — NEWS.ru) на 2-м км автодороги Советская Гавань — Ванино. <...> Водитель, управляя автомобилем Shacman, на закруглении дорожного полотна не справился с управлением и допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В автобусе находились 29 человек, девять из них обратились за медицинской помощью, — рассказали в ГИБДД.

По данным источника РЕН ТВ, количество пострадавших увеличилось до 10. Пять человек были госпитализированы.

16 декабря на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре автобус, перевозивший на работу вахтовиков компании «Амур Минералс», съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли восемь человек, более 20 получили травмы.