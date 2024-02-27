В Городце закрыли все школы из-за сбежавшего из дома с ружьем подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Городце Нижегородской области юноша с психическим расстройством убежал из дома, взяв с собой ружье отца, сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас подростка ищет полиция. Тем временем в городе в целях безопасности закрыли все учебные учреждения. В местных чатах распространяется информация, чтобы внутрь зданий никого не пускали. Местная жительница рассказала изданию «Говорит Нижний», что по всему городу стоят машины полиции и Росгвардии.

18-летний парень украл у отца охотничье ружье 12-го калибра и ушел в неизвестном направлении сегодня в 06:00. В чатах пишут, что он игроман. Сейчас в городе очень тревожно. Все школы и детские сады оцеплены. По всему городу стоят полицейские и сотрудники Росгвардии, — рассказала горожанка.

В Городецком губернском колледже усилен пропускной контроль. Учащиеся проходят только по пропускам в присутствии куратора, усилен досмотр на входе. NewsNN уточняет, что в полицию обратился отец тинейджера примерно в 04:00. Мужчина предположил, что взять оружие сын смог, поскольку знал, где хранятся ключи. При этом неизвестно, забрал ли подросток с собой патроны.

Ранее жителей Казани напугал подросток, вышедший на улицу с ружьем. Его заметили возле одной из школ. Из-за этого учебное заведение, детский сад и поликлинику, расположенные рядом, закрыли. По предварительным данным, молодой человек ходил в лес пострелять из пневматики.