Под Екатеринбургом упал неопознанный объект

Фото: NASA / Global Look Press

Под Екатеринбургом упал неопознанный объект, похожий на метеорит, сообщает РИА Новости. Отмечается, что метеор упал рядом с трассой за городом и взорвался при ударе о землю. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео инцидента. На кадрах можно увидеть летающий объект, который под острым углом падает на землю.

Камеры наблюдения ранее запечатлели падение метеорита в Усть-Кутском районе Иркутской области вечером 6 апреля. Судя по видео, вспышка была зафиксирована в 22:47. На странице администрации Усть-Кутского района в соцсети «ВКонтакте» приводится комментарий представителя Иркутского планетария и сотрудника Астрономической обсерватории ИГУ Дмитрия Семенова, который предположил, что это мог быть метеорит, отошедшая ступень ракеты во время ее запуска или спутник, сошедший с орбиты.

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