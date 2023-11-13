Возле машиностроительного завода под Екатеринбургом сожгли ж/д оборудование SHOT: злоумышленник сжег ж/д оборудование под Екатеринбургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что злоумышленник сжег железнодорожное оборудование возле машиностроительного завода под Екатеринбургом. По данным канала, релейный шкаф находился рядом с путями, по которым в том числе следуют пассажирские электрички.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел в ночь на 13 ноября. По его данным, сгоревший релейный шкаф обнаружили в половине второго ночи близ станции Монетная, после того как незапланированно сработали датчики на перегоне. Канал добавил, что на месте преступления были найдены следы горючего, а вокруг сильно натоптано.

SHOT пишет, что рядом с местом поджога расположена промзона с несколькими предприятиями, в числе которых значится Березовский завод машиностроительных конструкций. Канал уточняет, что благодаря своевременным действиям диспетчера на движение поездов инцидент не повлиял. Поджигателя ищут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В октябре сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге в Смоленской области. Один из них оказался слесарем местного авиазавода, а второй — безработным. Мужчины действовали по заданию украинских кураторов. За совершение диверсии им обещали заплатить по 20 тысяч рублей.

До этого в Истринском районе Подмосковья неизвестные злоумышленники также пытались совершить диверсию на железной дороге. Также в Томской области задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому уже предъявили обвинения и заключили под стражу.