«Под дулом автомата»: Сальдо о нежелании солдат ВСУ идти на фронт Сальдо: украинские солдаты демотивированы и попадают на фронт под дулом автомата

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ демотивированы, потому что не хотят воевать, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости. По его словам, украинские военные попадают на фронт против собственной воли, «под дулом автомата».

Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую «могилизацию», а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены, — заявил он.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь сообщил, что ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения: в военкомате им обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.