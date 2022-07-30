Под Читой из-за паводка ограничили движение транспорта На федеральной трассе «Амур» из-за паводка ограничили движение транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паводковые воды залили автодорогу на 9 км трассы Чита — Хабаровск, из-за чего власти Забайкальского края ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов. Легковой транспорт пользуется трассой «Амур» в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта. В Чите введен режим ЧС.

В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 км федеральной автодороги «Амур» Чита — Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено. Для объезда необходимо воспользоваться региональной автодорогой «Обход Читы», — подчеркивается в сообщении.

После сильных дождей в Забайкалье вышли из берегов местные реки. Жителей уже попросили быть готовыми к эвакуации.

29 июля спасатели объявили экстренное предупреждение о подъеме уровня реки Читы в одноименном городе. В сообщении говорится, что на реке наблюдается формирование высокого паводка, вызванного ливнями. В ведомстве добавили, что 30–31 июля уровень воды в реке может подняться еще выше.