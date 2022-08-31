Под Челябинском жители потребовали от чиновника продать BMW Жители Агаповского района потребовали от администрации продать служебный BMW 7

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Жители Агаповского района Челябинской области пожаловались замглавы администрации муниципалитета по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи Алексею Мирошину на «дырявые» окна в школах и детских садах. По их мнению, чиновник должен продать автомобиль BMW 7 и направить средства на ремонт, который в последний раз проводился в школьных и дошкольных учреждениях в советские времена, передает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что иномарка формально принадлежит администрации Агаповского района. Ранее чиновники утверждали, что денег на починку детского сада не хватает.

У вас есть транспортное средство, которое, по мнению жителей всего Агаповского района, вам не нужно. Жители районов хотят его продать, но это в руках у вас. Если администрация продаст этот автомобиль, этих денег хватит на ремонт детского сада, — поделился один из местных жителей.

В ответ на это Мирошин заявил, что продажа авто не исправит проблему ремонта. Кроме этого, он обвинил обратившихся в преступлении.

Вы же понимаете, что это не просто голословно, на словах? Вы сейчас сообщаете о преступлении. Машина принадлежит администрации района. Я думаю, что проблемы района это не решит, — считает чиновник.

Ранее в городе Печора скончался музыкант и звукорежиссер Виктор Фатеев, который подрался с замглавы администрации города Андреем Канищевым. Более недели он пребывал в состояние комы и врачи боролись за его жизнь. Чиновнику грозит до восьми лет тюрьмы.