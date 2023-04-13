Под Челябинском водитель грузовика врезался в многоэтажный дом и погиб

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В городе Златоусте Челябинской области произошла смертельная авария. Там водитель грузовика Scania с полуприцепом врезался в жилой многоэтажный дом. Выжить после столкновения мужчине не удалось, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу областного главка ГИБДД.

Водитель, как утверждает ведомство, не справился с управлением. В результате его грузовик вылетел с проезжей части и врезался в многоэтажку. После этого автомобиль загорелся. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Ранее в Санкт-Петербурге на актрису дубляжа Елену Шульман наехал троллейбус. Женщина разговаривала по телефону и не заметила приближающийся сбоку транспорт. Водитель не успел вовремя остановиться.

Актриса была доставлена в больницу с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также с переломом левого бедра. На следующий день она скончалась от полученных травм.