Под Челябинском обнаружена свалка из цинковых гробов

Фото: Социальные сети

В городе Златоусте Челябинской области местные жители обнаружили на 4-й Нагорной улице свалку из цинковых гробов, сообщает издание «Подъем». В городской администрации подтвердили, что знают о ситуации и уже направили к месту коммунальные службы, чтобы убрать гробы. Полиция, по данным администрации, тоже в курсе и организует проверку.

Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: всё вывезут, всё уберут, чтобы не лежало. Вот сейчас работы уже ведутся, прямо в процессе. Жалоб не поступало официально, узнали информацию из соцсетей, — заявили в пресс-службе администрации города.

Впервые кадры свалки появились в городском сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» на сайте «Вконтакте». Автор сообщения утверждал, что один из гробов закрыт. Пустой ли закрытый гроб, в мэрии уточнить не смогли.

Ранее в Борском районе Нижегородской области загорелся ритуальный автобус, который вез гроб на кладбище. Люди, находившиеся в машине, успели выбраться и вытащить гроб из салона до приезда пожарных. На место ЧП для тушения огня прибыли три пожарные машины.