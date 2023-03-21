Под Челябинском мать пытала сына раскаленным утюгом и била банкой по голове

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10-летнего сына отняли у жительницы поселка Вишневогорск Челябинской области, сообщает региональная прокуратура. По версии следствия, женщина с сентября 2021 года по август 2022-го избивала мальчика ремнем, электропроводом, а также прикладывала к его ноге разогретый утюг. Против родительницы возбудили уголовное дело по статье об истязании.

Обвиняемая систематически наносила своему 10-летнему сыну удары по телу брючным ремнем, проводом удлинителя, удары по голове стеклянной банкой, а также приложила к ногам потерпевшего нагретый до высокой температуры утюг, причинив физические и психические страдания, которые, согласно заключению эксперта, отнесены к легкому вреду здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Женщина не признала вину. Ее ребенок передан в социальный приют. Разбирательство дела по существу будет вести Каслинский городской суд.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина была найдена мертвой на следующий день после того, как обратилась в благотворительный фонд с жалобами на побои сожителя. Правозащитники отметили, что, когда женщина консультировалась с ними, у нее уже были множественные ссадины и синяки.