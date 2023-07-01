Под Челябинском люди в общежитии задыхаются из-за фекалий под окнами ОНФ потребовал от прокуратуры в ульяновском Троицке решить вопрос с горой фекалий возле общежития

Фото: Народный фронт | Челябинская область

В городе Троице Ульяновской области жители бывшего общежития на улице Дерибаса жалуются на склад из фекалий. Экскременты под окнами граждан складывают сотрудники унитарного предприятия ТЭС. Отходы достают из подвального помещения, где они из-за неисправной канализации копились на протяжении нескольких лет, пожаловалась местному отделению Общероссийского народного фронта жительница дома.

Люди пожаловались, кучи увеличиваются день ото дня — массу черпают из подвала пятиэтажки и вываливают прямо на землю. Только представьте, какой там запах и антисанитария! На просьбы людей остановить процесс никто не реагирует. А рабочие продолжают старательно накладывать новые порции, исполняя поручение МУП ТЭС. Об ассенизаторской машине в этой организации, видимо, не знают, — сообщает ОНФ в соцсети «Вконтакте».

ОНФ направил обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру региона, чтобы разобраться в этой ситуации. Известно, что у общежития нет собственника, а также за ним не закреплена управляющая компания, из-за чего отходы скапливались в подвале долгое время.

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