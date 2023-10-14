Под Челябинском КамАЗ протаранил машину с ребенком Семья с ребенком погибла в ДТП на трассе в Челябинской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья с семилетним ребенком погибла в результате ДТП на трассе в Челябинской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции на своей странице во «ВКонтакте». По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузовика КамАЗ, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. ДТП произошло вечером в пятницу, 13 октября.

На территории Саткинского района водитель, мужчина 1984 г. р., управляя грузовым автомобилем КамАЗ с полуприцепом, по предварительной информации, при движении на спуске не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автопоезда с выездом на встречную полосу, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio, который затем отбросило под попутно двигавшийся в крайней правой полосе грузовой автомобиль Shacman, — рассказали в пресс-службе.

Находившиеся в легковушке мужчина 1986 года рождения, его жена 1985 года рождения и их сын погибли на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождавшую их машину. В результате происшествия двое детей погибли.