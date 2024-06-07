Под Часовым Яром десантники уничтожили личный состав и технику ВСУ МО: десантники из Бурятии уничтожили технику ВСУ в районе Часова Яра

Фото: МО РФ

В районе Часова Яра подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили перемещение подразделений бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли удар по технике противника при помощи расчетов БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Скорректировать их работу помогли операторы FPV-дронов.

Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых, — добавили в военном ведомстве.

Минобороны РФ 5 июня опубликовало кадры действий подразделения Воздушно-десантных войск России. Были нанесены удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики с помощью FPV-дронов. Беспилотники были запущены на значительном удалении от местоположения оператора.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины потеряли до 75 военнослужащих в ходе боевых действий на Херсонском направлении за последние сутки. Он отметил, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ недалеко от Работино и Лобкового. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.