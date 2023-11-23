ФСБ задержала под Брянском решившего присоединиться к ВСУ мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России по Брянской области задержали гражданина РФ, который планировал выехать на Украину, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства, передает РИА Новости. Как отмечается, мужчина планировал вступить в одну из запрещенных террористических организаций и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.

До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали 48-летнего местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. По данным российской спецслужбы, крымчанин передавал Киеву информацию об обстановке на полуострове и занимался организацией тайников с боеприпасами. В отношении мужчины возбуждены дела по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.