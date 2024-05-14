Под Белгородом отменили сирену ракетной опасности Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирену ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Она проработала около часа — с 10:18 до 11:16 по московскому времени.

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, — написал Гладков.

Губернатор ранее в объявлении о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе призвал местных жителей отправиться в укрытие. Гладков посоветовал им не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто застал объявление на улице, он попросил поспешить найти укрытие или безопасное место.

До этого глава Белгорода Валентин Демидов показал кадры последствий атаки ВСУ по городу утром 14 мая. Удар пришелся по спальному району, пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью.

Над Белгородом и Белгородским районом 14 мая также сработала система ПВО. Было сбито несколько воздушных целей. В областную клиническую больницу доставили женщину с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга.