Взорвавшийся под Белгородом дрон ВСУ выбил окна в ближайших домах Гладков: в селе Покровка дрон ВСУ врезался в дерево и сдетонировал

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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником село Покровка в Ивнянском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что дрон влетел в дерево, после чего взорвался, выбив взрывной волной окна ближайших домов. Никто из сельчан не пострадал.

В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном домовладении, во втором домовладении повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозпостройка, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что 14 марта на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. В Минобороны России не прокомментировали эту информацию.

В Минобороны ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 марта. Системы ПВО перехватили и уничтожили над территориями регионов 14 беспилотников, из которых 11 — над Белгородской и три — над Курской областями.

13 марта власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки в регионе. В тот день в Белгороде действовала тревога о ракетной опасности.