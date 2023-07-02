Беспилотник сбили над элитным поселком под Белгородом Mash: БПЛА сбили над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

1 июля житель Москвы обнаружил висящий на дереве беспилотник. Мужчина самостоятельно снял устройство с веток, положил в пакет и вызвал полицию.

Накануне в заброшенном коллекторе, расположенном в паре километров от аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Его случайно обнаружил работавший в поле тракторист. Аппарат был оборудован двумя камерами: визуальной и тепловизионной, боезаряда в БПЛА не было. Такая модель устройства стоит от 0,5 до 1 млн рублей.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в Министерстве обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.

О падении трех беспилотников в Новой Москве и Подмосковье ранее сообщал Telegram-канал Baza. По сведениям канала, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части.