Под Белгородом после обстрела ВСУ погибла женщина

Фото: t.me/vvgladkov

Одна женщина погибла в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло в Волоконовском районе. Как подчеркнул Гладков, пущенный ВСУ снаряд попал в частный жилой дом.

Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было, — написал губернатор.

Гладков уточнил, что в результате обстрела осколками снарядов также были повреждены два дома. В домах, по словам главы региона, выбиты стекла, а также посечены фасады и кровля. Кроме того, снаряды нанесли урон газоснабжению.

Губернатор добавил, что в настоящее время на месте находится глава района Сергей Бекетов. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Тёткино Глушковского района. Он отметил, что в результате шести прилетов есть существенные повреждения в гражданском секторе.