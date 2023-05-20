Под Белгородом нашли третий неразорвавшийся снаряд Гладков сообщил о третьем неразорвавшемся снаряде от ракеты «Ураган» под Белгородом

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В Белгородской области на границе Белгородского района и городского округа Шебекино нашли третий неразорвавшийся снаряд от ракеты «Ураган», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, экстренные службы решили уничтожить его на месте. Территория огорожена.

Аналогичный снаряд от ракеты «Ураган» найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперами принято решение обезвреживать его на месте, предварительно оцепив территорию, — написал Гладков.

О первом снаряде от ракеты «Ураган» Гладков сообщил утром 20 мая. По его словам, боеприпас попал в жилой дом в селе Архангельском, но не разорвался при падении. Позднее саперы обезвредили его.

Второй снаряд был найден уже ближе к вечеру в поселке Шамино при проведении полевых работ. Как заявил губернатор Белгородской области, саперы решили ликвидировать его на месте. Для этого жителей близстоящих домов временно переселили на безопасное расстояние. По предварительным данным, пострадавших нет.