Под Белгородом массажиста подозревают в развращении юной пациентки

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В Белгородской области в поселке Ровеньки массажиста местной районной больницы обвинили в домогательствах к 14-летней пациентке, сообщает Telegram-канал SHOT. 31-летний медик, по словам девочки, приставал к ней во время сеанса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Правоохранительные органы выясняют, допускал ли медик подобное поведение в отношении других пациентов. Мера пресечения массажисту пока не избрана.

С потерпевшей работают психологи.

Ранее в Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в 2011 году. По данным столичного управления СКР, мужчина действовал с подельником, личность которого тоже установлена. Последний объявлен в розыск. Оба мужчины были знакомы с несовершеннолетними.

25 августа в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, подозреваемого в домогательствах к маленьким девочкам. Задержанный в течение нескольких дней «выслеживал и приставал к маленьким девочкам» в районе жилого комплекса «Зеленый квартал». Один из таких эпизодов случился днем 23 августа. Мужчина домогался шестилетней девочки, этот случай лег в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».