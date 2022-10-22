Под Белгородом комбайнер наехал на мину

В Валуйском районе Белгородской области комбайнер наехал на мину, в результате чего та взорвалась, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, водитель был в экстренном порядке госпитализирован. Позднее у него обнаружили черепно-мозговую травму. В настоящий момент он находится под присмотром врачей.

В Валуйском городском округе есть пострадавший. По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв. Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — рассказал Гладков.

Губернатор Белгородской области призвал местных жителей быть внимательнее к информационным стендам и табличкам на улицах, поскольку они могут предупредить об опасности обстрелов поблизости.

22 октября губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин.

По словам Гладкова, два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что количество пострадавших увеличилось до 14. Он также подтвердил информацию о двух погибших.