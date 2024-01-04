Под Белгородом экскаватор наехал на мину Гладков: под Белгородом экскаватор наехал на мину, есть пострадавший

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Экскаватор наехал на мину в Краснояружском районе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате ранен рабочий, его госпитализировали.

В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Летом во время сельскохозяйственных работ в Белгородской области комбайнер случайно наехал на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». Как уточняется, инцидент произошел у села Черемошное к югу от столицы региона. Ни водитель, ни техника не пострадали.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Градоначальник рассказал, что мужчина получил ранение, но его тяжесть не уточнил.

20 мая в Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу. Мужчину доставили в больницу и прооперировали. Из-за взрыва он лишился части ноги. Инцидент произошел в Краснояружском районе, в 300 метрах от границы. По словам пострадавшего, он случайно наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку.