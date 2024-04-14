Под Белгородом девушка ударила подругу ножом, чтобы та обвинила бойфренда Белгородка захотела расстаться с парнем и попросила подругу ударить ее ножом

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В Белгородской области девушка попросила подругу ударить ее ножом, чтобы свалить вину на своего бойфренда и привлечь его к ответственности, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». После проверки девушку приговорили к обязательным работам.

По данным канала, девушка по имени Татьяна поссорилась со своим парнем и захотела расстаться с ним радикальным методом. Для этого она позвала свою знакомую, чтобы та нанесла ей легкий порез, который не навредил бы ее здоровью. После этого девушка позвонила в службу 112 и заявила, что на нее напал бойфренд. На место прибыли врач и полицейский, которому удалось уличить девушку во лжи. В результате проверки ее приговорили к 160 часам исправительных работ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 48-летняя местная жительница ударила пожилую соседку ножом в лифте. Сосед пострадавшей заявил, что она состоит на учете в психиатрической больнице в Хотьково и считает, что соседи облучают ее радиоволнами и травят газом. Он добавил, что пострадавшая добралась до своей квартиры и позвонила в скорую. При этом виновница вышла на крыльцо, что-то делала в телефоне, а потом пыталась покончить с собой, после чего соседи вызвали ей скорую помощь.