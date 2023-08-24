Под Белгородом арестовали подростков, обвиняемых в убийстве пенсионерки Белгородский суд арестовал двоих подростков, обвиняемых в убийстве пенсионерки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Белгородской области арестовал 16-летнюю девушку и 15-летнего юношу по обвинению в убийстве бабушки мальчика, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления СК. В ведомстве подчеркнули, что подростки проходят по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом удовлетворены ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении СК.

Убийство произошло в поселке Новосадовый Белгородской области. По данным следствия, поводом для преступления послужило то, что 69-летняя женщина не отпускала внука на прогулку с девушкой.

Ранее сообщалось, что подростки изрезали отца мальчика из города Мирный в Якутии за то, что тот вступился за своего сына, к которому на улице приставали хулиганы. По словам местной жительницы, мальчик шел в школу и увидел, как к его другу пристали, и решил вступиться. Ему распылили перцовый баллончик в лицо. Отец этого мальчика увидел произошедшее и выбежал на улицу.