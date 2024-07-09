Вечером 9 июля сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным губернатора, никто в результате происшествия не пострадал.
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Шебекинского городского округа. Предварительно, никто не пострадал, — сообщил губернатор.
В городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домом: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также на окраине города поврежден забор частного дома. В поселке Ленинский полностью сгорела машина, в поселке Красный в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Окна также выбило в хозяйственной постройке на территории дома в селе Маломихайловка, еще одно нежилое здание загорелось после удара дрона-камикадзе в селе Муром.
Незадолго до удара в Белгородской области включили сирену ракетной опасности. Тогда Гладков призвал всех жителей пройти в укрытия и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности». Спустя некоторое время сирена была выключена.