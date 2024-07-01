Под атаку дронов ВСУ попал российский регион Гладков: Грайворонский городской округ атаковали дроны ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Грайворонский городской округ под атакой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, никто не пострадал. Глава региона сообщил, что в селе Глотово дрон повредил два дома и автомобиль. В Сподарюшино был разрушен частный дом.

Также имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, — добавил Гладков.

Ранее он сообщал, что атакам ВСУ подверглись еще три населенных пункта Шебекинского городского округа. По его данным, пострадавших среди мирного населения не было.

Гладков также информировал, что в результате атаки FPV-дрона на частный автомобиль погиб четырехлетний ребенок. Он добавил, что все пассажиры автомобиля получили осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

30 июня дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших.