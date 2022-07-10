Под Архангельском в ДТП с автобусом с призывниками погиб один человек

Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области

Место ДТП

В Архангельской области в результате столкновения автобуса, перевозившего срочников, с грузовиками погиб один человек, передает Telegram-канал Baza. Жертвой ДТП стал водитель фуры, другие водители госпитализированы с травмами.

10 июля автобус с 28 призывниками и двумя сопровождающими по дороге в Архангельск столкнулся с фурой и газовозом. Предполагается, что уходя от столкновения с попавшими в аварию автомобилями, водитель автобуса направил транспортное средство на обочину, и оно съехало в кювет.

В результате инцидента пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, после аварии за ними приехали родственники и забрали их домой.

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