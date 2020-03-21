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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у двух человек выявлены случаи коронавирусной инфекции.

Оба случая завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии, — написал глава республики в Instagram. Заболевшие находятся в клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Определён круг контактных...