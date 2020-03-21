Второй случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Архангельской области. Заболевшая женщина прилетела из Соединённых Штатов.
Случай завозной, женщина приехала из США. Находится в инфекционном отделении, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы правительства региона.
Там отметили, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии, повышенной температуры нет.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению распространения инфекции, писал NEWS.ru.
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