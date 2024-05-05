Под Алуштой горит рыбный магазин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Алуштой загорелся рыбный магазин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, одноэтажное здание располагается в поселке Партенит на Солнечной улице.

Незамедлительно к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения. Произошло возгорание в одноэтажном магазине и в прилегающих к нему торговых помещениях. Локализация: 11:20. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев писал, что в полыхающем павильоне могут быть газовые баллоны. По данным канала, в результате возгорания пострадала женщина, она получила ожоги лица и рук.

Ранее на мусорном полигоне на Кубани произошел выброс метана. По данным оперштаба региона, в результате этого вспыхнул пожар. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. ЧП произошло на территории мусорного полигона МУП «Универсал», расположенном между Темрюком и станицей Голубицкой.

Информация о возгорании поступила в 02:25. Пожарные локализовали очаг возгорания к 04:40. Специалисты провели проливку, засыпку грунтом и проконтролировали дымовые точки. В тушении пожара участвовали 13 человек и восемь единиц техники.