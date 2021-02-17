Почти все ограничения по коронавирусу в Крыму снимают с 1 марта

https://static.news.ru/photo/36df96e0-7105-11eb-9750-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти Крыма отменят большинство ограничений по коронавирусу с 1 марта. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

С 1 марта это будет касаться части тех ограничений, которые были введены на проведение свадеб, торжеств, других мероприятий такого характера, — цитирует Пеньковскую «МK в Крыму».

Она пояснила, что число заболевших коронавирусной инфекцией стабилизировалось в регионе. Ограничения будут действовать по количеству посетителей кафе и ресторанов, театров и кинотеатров, но власти рассматривают возможность разрешить заполнять залы до 75%. Действующее сейчас ограничение — 30% от общего количества. Также продолжит действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

Всего в Крыму число заболевших COVID-19 составляет более 34 тысяч случаев заболевания. Массовая вакцинация в регионе стартовала с 18 января.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки было выявлено 12 828 россиян, заболевших коронавирусной инфекцией. Это является минимальным приростом с 9 октября 2020 года. Всего в России заразились 4 112 151 человек. Больше всего заболевших за прошедшие сутки было выявлено в Москве — 1228, Санкт-Петербурге — 1103 и Подмосковье — 470.