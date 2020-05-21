Почти вдвое выросло число заразившихся коронавирусом медиков в Чечне

https://static.news.ru/photo/d9638cac-9ae4-11ea-9633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Чечне, увеличилось до 92 человек. Многие из них уже выздоровели и вернулись к работе.

Об этом в эфире телеканала «Грозный» сообщил заместитель министра здравоохранения республики Алам Гадаев.

У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников, — отметил он.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов на прошлой недели рассказывал о более 50 заражённых медиках, одна из которых умерла из-за осложнений на фоне беременности.

Гадаев добавил, что после работы в «красной зоне» медики республики отправляются на двухнедельный карантин, который они проходят в Грозном в общежитии квартирного типа.

В Чечне инфекцией COVID-19 заразились 1 005 человек. Минздрав республики отмечает, что из них выздоровели 620, летальных исходов зарегистрировано 11.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа из шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Представители ведущих федеральных центров встретились с региональным министром здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. Во время беседы был выработан план предстоящих действий.