Почти вдвое выросло число заразившихся коронавирусом медиков в Чечне

Количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Чечне, увеличилось до 92 человек. Многие из них уже выздоровели и вернулись к работе.
Об этом в эфире телеканала «Грозный»
У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников, — отметил он.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов на прошлой недели рассказывал о более 50 заражённых медиках, одна из которых умерла из-за осложнений на фоне беременности.
Гадаев добавил, что после работы в «красной зоне» медики республики отправляются на двухнедельный карантин, который они проходят в Грозном в общежитии квартирного типа.
В Чечне инфекцией COVID-19 заразились 1 005 человек. Минздрав республики отмечает, что из них выздоровели 620, летальных исходов зарегистрировано 11.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа из шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Представители ведущих федеральных центров встретились с региональным министром здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. Во время беседы был выработан план предстоящих действий.
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