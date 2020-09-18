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Почти тысяча человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве

10:02, 19 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве от COVID-19 вылечились ещё 919 человек за сутки.

Таким образом, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 919 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 055, — привели слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой в РИА Новости.

По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на 18 сентября 2020 года, число заражённых в мире коронавирусной инфекцией достигло 30 003 378 человек, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечился 20 398 381 человек, писал NEWS.ru ранее.

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