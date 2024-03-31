Почти полтысячи домов затопило на Алтае МЧС: в Алтайском крае 478 домов оказались в зоне подтопления

Фото: МЧС России

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям Алтайского края, где 478 домов оказались в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, также были затоплены 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Было организовано три пункта временного проживания, сейчас в них находятся 165 человек, включая 30 детей.

По уточненной информации, в зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей, — заявили в МЧС.

Спасатели регулярно отслеживают обстановку в регионе, для этих целей используются беспилотные авиационные системы. Осуществляются обходы дворовых территорий. Сотрудники МЧС на руках выносят людей и животных. На опубликованных кадрах видно, как один из них спасает свинью.

Ранее МЧС России по Алтайскому краю сообщило, что в регионе происходит активное таяние снега. Из-за подтопления пассажирский автобус съехал с трассы в заполненный талыми водами кювет. В салоне находились девять человек, людей удалось спасти. Кроме того, в регионе потоком воды снесло «Ниву», водитель которой решил проехать по затопленной дороге.