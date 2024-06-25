Почти полсотни лошадей были спасены из горящей конюшни в Подмосковье В Мытищах спасатели эвакуировали из горящей конюшни 48 лошадей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Ульянково в городском округе Мытищи Московской области из горящей конюшни спасли 48 лошадей, сообщил Telegram-канал ГКУ ГО «Мособлпожспас». Для тушения возгорания было задействовано 38 человек и 10 единиц техники.

По данным спасателей, пожар произошел в ночь на 25 июня в конюшне местного конноспортивного клуба. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пламя охватило всю площадь крыши строения.

Оценив обстановку, начальник караула объявил повышенный ранг пожара, запросил дополнительные силы и средства и подал команду на эвакуацию лошадей. На помощь прибыли расчеты федеральной противопожарно-спасательной службы. Благодаря слаженной работе пожар был успешно ликвидирован, ни одна лошадь не пострадала, — сказано в сообщении.

Ранее в центре Москвы из-за пожара эвакуировали фитнес-центр в Шмитовском проезде. После того как в здании началось задымление, людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что эпицентр пожара находился в раздевалке. К настоящему времени пожар потушен.

До этого пожар произошел в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.