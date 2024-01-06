Почти половина жителей Петербурга превратили хобби в профессию «Радио 1»: 46% жителей Петербурга сделали из хобби работу

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Почти половина (46%) жителей Санкт-Петербурга сделали хобби профессией или нашли работу благодаря увлечениям, сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru. Выяснилось, что мужчины на 7% чаще превращают хобби в специальность.

При этом такая статистика наблюдается как среди пожилых, так и среди молодых респондентов. Также, например, оказалось, что каждый пятый программист увлекся IT-сферой благодаря любви к компьютерным играм.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, что средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023 — началу 2024 года. Данные основываются на результатах регулярных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития при правительстве РФ.

По словам ученого, двумя годами ранее граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а год назад — на 106 тысяч. Зубец считает, что рост зарплатных ожиданий является хорошим показателем экономической динамики. Специалист связывает увеличение с тем, что найти высокооплачиваемую работу стало проще. Медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц, отметил Зубец.