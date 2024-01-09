Почти две тысячи жителей подмосковного Ступино замерзают в домах «Осторожно, Москва»: 1,8 тысячи жителей Ступино жалуются на холодные батареи

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Около 1,8 тысячи жителей поселка Усады в подмосковном Ступино замерзают в своих домах с начала отопительного периода, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, из-за раскопанной теплотрассы температура в квартирах едва достигает +19 градусов.

Как передает канал, рабочие раскопали теплотрассы на улицах населенного пункта, однако по окончании работ обратно закапывать не стали. В результате из-за сильных морозов трубы теряют тепло, а люди жалуются на отсутствие горячей воды и едва теплые батареи. По словам местных жителей, после обращений в управляющие компании начали проводиться проверки, которые в целом не приносят результатов.

Они временно улучшают показатели горячей воды за счет сброса воздуха перед замерами. Тем не менее мы продолжаем мерзнуть и не получаем качественную горячую воду, за которую исправно платим, — сообщили жители.

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее заявила, что аварии на подмосковных котельных, оставившие жителей без тепла в морозы, произошли по вине органов местного самоуправления. По словам депутата, эксплуатация изношенных мощностей в Московской области происходит «с надеждой на авось».